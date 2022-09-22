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İzmit Saat Kulesi'nde 'mor' farkındalık
YAŞAM 22.09.2022, 11:42
İzmit Saat Kulesi, Alzheimer farkındalığı için mor renge büründü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalığa dikkat çekmek amacıyla İzmit Saat Kulesini mor ışıkla aydınlattı
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Alzheimer hastalığının olumsuz etkinlerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde teşhis edilmesinin sağlanması amacıyla ilan edilen 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde düzenlediği yürüyüşle hastalığa dikkat çekti. Ayrıca çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan Alzheimer’a dikkat çekmek amacıyla İzmit Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı.
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