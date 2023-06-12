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İzmit paydaşlı AB projesi enerji dönüşümünü sağlıyor

YAŞAM 12.06.2023, 12:28
İzmit paydaşlı AB projesi enerji dönüşümünü sağlıyor

İzmit Belediyesi paydaşı olduğu AB Destekli Projeyle sürdürülebilir enerji ve iklim çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -  İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesinin Kocaeli’deki tek imzacısı olan İzmit Belediyesi, paydaşı olduğu AB destekli projeyle Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan proje (SECAP) hazırlama çalışmalarına devam ediyor

Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı oluşturma sürecinde işbirliğine giden İBB, Ankara Büyükşehir, Muğla Büyükşehir, Bodrum Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Yenimahalle Belediyelerinin de bulunduğu geniş bir ailenin parçası olarak çalışmalarına devam ediyor.

İZMİT BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ YERİNİ ALDI

İzmit Belediyesinin paydaşı olduğu Avrupa Birliği desteğiyle Merkez Proje Yönetim Ajansı tarafından yürütülen Enerji Dönüşümü için AB: “Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" projesinin 4. Yerel Yönlendirme Komitesi Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Gözlemci Belediye Stratejisi kapsamında düzenlenmeye başlanan Kapasite Geliştirme eğitimlerine paydaş olarak katılım gösteren İzmit Belediyesi de toplantıda yerini aldı.

İzmit Belediyesini Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü AB Proje Uzmanı Burak Ergelen’in temsil ettiği toplantıda açılış konuşmasını AB Türkiye Delegasyonu Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Program sorumlusu Christian Ballaro gerçekleştirdi.

KALICI İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Toplantı süresince proje sorumluları tarafından projenin şu ana kadar izlediği süreç ve geleceğe yönelik hedeflere dair yerel yönetimlerle bilgi paylaşımı yapılırken aynı zamanda İBB ve Bağcılar Belediyesi temsilcileri kendi SECAP oluşturma süreçlerine dair deneyimlerini diğer katılımcılara aktardı. Toplantının son bölümünde proje yöneticisi Daiva Matoniene ve proje uzmanı Gizem Mataracı tarafından ilerleyen sürece yönelik yerel yönetim temsilcilerinin dilek ve temennilerin alınmasıyla toplantı tamamlandı. Söz konusu yüz yüze toplantılar Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı raporlama ve gözlem süreçlerine yönelik uzmanlar tarafından yerel yönetimlere verilecek eğitimlerle devam edecek. Proje süreci sonunda tüm katılımcı yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı taslağı hazırlayabilecek konuma gelmesi ve bu alanda yapacakları çalışmalarda kalıcı işbirliğine gitmesi hedefleniyor.

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