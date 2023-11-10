İzmit Millet Bahçesi yeni soluk getirecek

İzmit’in yeşil alan miktarını arttıracak ve vatandaşlara yeni sosyal alan imkanı sunacak Millet Bahçesi projesini Başkan Büyükakın yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Şehre kazandırdığı millet bahçeleriyle yeşil alanları arttıran ve bu alanlardaki birçok sosyal imkanı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski fuar alanına inşa ettiği İzmit Millet Bahçesindeki çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların hızla devam ettiği İzmit Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonlarıyla birçok etkinlik alanını içerisinde barındıracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata dokunan projelerini yakından takip eden Başkan Büyükakın, çalışmaları devam eden İzmit Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a çalışmalar hakkında Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve diğer teknik personel detaylı bilgi verdi. Başkan Büyükakın’ın saha incelemesinde Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da hazır bulundu.

İlerleme oranı yüzde 44 olan İzmit Millet Bahçesi projesinde, birçok tesis, yapı ve sosyal alanlar yer alacak. İzmit Millet Bahçesi tamamlandığında içinde bulunduracağı lunapark, kafeteryalar, seyir amfisi, kaykay pisti, sergi yapısı, eğlence merkezi, düğün salonu, gözlem kulesi, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi, endemi bahçeleri, kuş gözlem platformu, yürüyüş alanları, anma tepesi, çocuk oyun alanı, gün batımı terası, kuş gözlem evi, kürek ve kayık kulübü, festival çadırı, spor alanları ve sosyal donatı yatırımlarıyla vatandaşla buluşacak. Gününü açık havada değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak İzmit Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkes için cazibe merkezine dönüşecek.