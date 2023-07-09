İzmit Mehmet Ali Paşa’daki son binayı da yıktı

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binalardan son 3’ünü de yıkarak yarım asırdır adeta kangren haline gelen sorunu çözdü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan ve kamulaştırma çalışmaları yapılan binalarda yıkım işlemlerini tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamulaştırma işlemleri kapsamında yaklaşık bir buçuk yıl önce yıkımına başlanan 12 binadan kalan son 3’ünün de yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğünün kısa süre içerisinde tamamlayacağı hafriyat çalışmaları sonrasında da bölge daha geniş bir hale gelecek ve değer kazanacak.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler de Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz ve Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ile birlikte yıkım işlemlerini takip etti. Heyet, son binadaki yıkım çalışması öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Cem Güler, “Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yaptığımız kamulaştırma sürecinin sonuna geldik. 2021 yılı Şubat ayında başlamıştık. Mahkeme kararları ve kamulaştırma süreci tamamlandı. Vatandaşlarımızla görüşerek 11 parselde toplam 12 binada işlem yaptık. Bugün son 3 bina kaldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekibimiz bu 3 binayı yıkıyor. Uzun yıllardır kangren olan, vatandaşlarımızın da şikayet ettiği bir konuyu çözmüş olacağız" DEDİ.

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Binalar tahliye edildikçe yıkım çalışmalarını peyderpey gerçekleştirdik. 2021 yılında başladığımız çalışmalar sonucunda bugün son 3 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkım bittikten sonra da hafriyatını kaldıracağız. Daha sonra da mahalle muhtarımıza danışarak yaptığımız kentsel tasarım çalışmalarını uygulayacağız. Komple asfalt, kaldırım ve ilgili kurumların yapacağı alt yapı çalışmaları sonrasında da dekoratif aydınlatma direkleriyle sokağın daha konforlu ve güvenli hale getireceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.