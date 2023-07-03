İzmit kurban atık çukurlarını kapattı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de köylerdeki belirlenen alanlara kuyular açtı. Ekipler Kurban bayramının 1. Günü sonrasında hemen harekete geçerek kuyuları kapattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından, İzmit’in köylerinde açılan kuyularla kurban atıklarının sağlığa ve doğaya zarar vermesinin önüne geçildi.

Açılan kuyular Kurban Bayramı’nın 2, 3 ve 4’ncü günlerinde yine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapatıldı. Ekipler, kurban atıklarını açılan kuyulara atarak çevreye zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyarmıştı.