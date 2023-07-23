İzmit KPSS'de adayları yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi KPSS sınavında adayları yine yalnız bırakmadıKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi ülke genelinde milyonlarca vatandaşın ter döktüğü Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında da geleneği bozmayarak okul önlerindeki yerini aldı.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında şehir genelinde 22 okulda kurulan stantta sınava giren vatandaşlara ve yakınlarına kek, meyve suyu ve su ikramında bulunuldu. Ekipler sınava giren adaylara başarılar diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başarı dileklerinin iletildiği sınav öncesi etkinlikte belediye yöneticileri de okulları ziyaret ederek sınava giren vatandaşların ve ailelerinin heyecanlarına ortak oldular. İkramlardan ve gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.