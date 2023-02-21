İzmit Körfezi'nde 'Dip Çamuru' için ön hazırlıklar başladı

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nde ön hazırlık çalışmalarına başlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi kapsamında sahada çalışmalara başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kuruluşların katılımıyla 2. Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı da yapıldı. Sahadaki çalışmalar kapsamında eski İnterteks Fuarı’nın arkasındaki sahil alanında şantiye kurulumuna devam ediliyor.

Toplantıya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yüklenici ve proje danışmanı İstanbul Üniversitesinden yetkililer katıldı. Toplantı öncesi heyet, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ile birlikte depolama alanlarını inceledi.

İLK ETAPTA 1 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklığında hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçesi onaylanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ortaklığında yürütülecek olan proje ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan İzmit Körfezinin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması ve çevre sorunlarının giderilmesi için İzmit Körfezi Doğu Baseninde bulunan dip çamurunun temizlenmesi amaçlanıyor. İlk etapta, 1 milyon 225 bin metrekare alanda bulunan dip çamuru; tarama, susuzlaştırma gibi teknik iş ve işlemlerden geçirildikten sonra yaklaşık 1 milyon 100 bin metreküp kuru çamur depolama alanına taşınacak.