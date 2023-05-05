İzmit Körfez'e yeni park kazandırılacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Körfez Mahallesi Sezen Sokak’ta yeni park yapım çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Daha yaşanabilir bir İzmit için kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Körfez Mahallesi’ne yeni park kazandıracak.

Sezen Sokak’ta yeni parkın yapım çalışmalarına başlayan ekipler bölge halkının vakit geçirebileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeni sosyal alan oluşturacak.

115 METREKARE OYUN ALANI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 115 metrekare oyun alanında beton dökümü gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler 70 metre uzunluğunda panel çit yapılması için parapet çalışması gerçekleştirdi.