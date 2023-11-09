İzmit Katip Çelebi Sokak’a yeni oturma alanı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alikahya Atatürk Mahallesi Katip Çelebi Sokak’ta çocuklar ve ailelerin vakit geçirebileceği oturma alanını vatandaşların hizmetine sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında ekipler, Alikahya Atatürk Mahallesi Katip Çelebi Sokak’ta 1803 metrekare alanda başlattığı yeşil alan ve oturma alanı çalışmalarını tamamladı. Yeni bir görüntüye kavuşan bölge ile vatandaşlar güvenli ve konforlu bir alana sahip oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplam 1803 metrekare yeşil alanda 100 Metrekare oturma alanı oluşturularak kalan kısımlarda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında bölgeye süs kirazı, ladin ve çeşitli meyve ağaçları dikildi. Oturma alanlarının çevresine ise abelya, zakkum, hatmi çalısı, sarmaşık ve çalı grubu bitkileri dikilerek alan vatandaşın kullanımına açıldı.