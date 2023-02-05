İzmit Kafası'ndan Leyla Hanım özel sayısına büyük ilgi

İzmit’e dair iz bırakan isimleri, olayları ve konuları sayfalarına taşıyan İzmit Kafası Dergisi’nin Leyla Hanım belgesel filmi ile ilgili özel sayısı ünlü isimlerden büyük beğeni topladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde çekilen, Türkiye’nin doğrudan halkı oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ile çalışma arkadaşlarının hayatlarını çok yönlü ele alan Leyla hanım belgesel filminin galası heyecanla bekleniyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ünlü isimleri Leyla Hanım filminin 11 Şubat Cumartesi saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak gala programına davet ederken aynı zamanda İzmit Kafası Leyla Hanım özel sayısını da hediye ediyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Leyla Atakan ile çalışma arkadaşları Feridun Özbay, İsmail Kolaylı ve Abdurrahman Yüksel’in hayatlarına yönelen İzmit Kafası Leyla Hanım özel sayısı büyük ilgi görüyor.

24 sayfalık özel sayıda Leyla Hanım filmi oyuncuları Özge Borak, Beyti Engin, Bekir Aksoy, Devrim Nas ve Anıl Taşezen’in Leyla Atakan hakkındaki röportajları da yer alıyor. Dergiyi inceleyen Genco Erkal, Mert Fırat ve Özge Borak gibi ünlü isimler, Leyla Atakan anısına yapılan filmin yanında, çıkarılan özel sayıdan dolayı da beğeni ve tebriklerini Başkan Hürriyet’e ifade etti.