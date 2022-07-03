İzmit Kafası Dergisi dopdolu bir yıl geçirdi

Dünya İzmitliler Günü’nde yayın hayatına başlayan ve İzmit’e dair kültür, sanat, tarih ve edebiyatla ilgili iz bırakan isimleri, olayları ve konuları sayfalarına taşıyan İzmit Kafası Dergisi birinci yaşında sosyal medya hesaplarından muhteşem bir video yayınladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin geçtiğimiz yıl lansman yaparak kamuoyuna duyurduğu kültür, sanat, tarih ve edebiyat dergisi İzmit Kafası dopdolu içeriklerle bir yılını geride bıraktı. İzmit Kafası Dergisi’nin ilk yılını tamamlaması nedeniyle hazırlanan birinci yıl özel videosu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yayınlandığı günden itibaren kente yeni bir soluk getiren, sonraki sayıları merakla beklenen İzmit Kafası Dergisi’nin videolu paylaşımı binlerce kişi tarafından izlendi.

ÖZEL GÜNDE YAYINA BAŞLADI

İlk sayısını Dünya İzmitliler Günü teması ve İzmit’in önde gelen Kocaelisporlu isimlerinin tribünde yer aldığı stadyum görseliyle çıkaran İzmit Kafası Dergisi, 1. sayı içeriğinde kentimizin 3 bin yıllık tarihine, iz bırakan isim ve olaylara, REDD grubuna, İzmit Saat Kulesi’nin hikayesine, Polonya’dan gelip İzmitli olan Kaan Dobra’ya, müze özendirme ödülü alan Atatürk Evi’ne, KYÖD efsanesinin tarihine, ünlü oyuncu Ragıp Savaş’a, mancarlı pideye, İzmitli Hacivat-Karagöz’e, Hüseyin Erol ile kentlilik bilincine ve Özlenen İzmit’e Mektuplar’a yer verdi.

KURTULUŞ SAYISI UNUTULMAZ

İkinci sayısında ise 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunu kapağa taşıyan İzmit Kafası Dergisi kentimizin duayen çizerlerinden Yaşar Tosun’un 28 Haziran karikatürüne, Kara Fatma’ya, Yahya Kaptan’a, İpsiz Recep’e, Tarihi Orhan Camii’ne, kentimizin gelini ünlü sanatçı Aydilge’ye, Gazi Lisesi’nin Mektebi Sultani’den bugüne uzanan eğitim yolculuğuna, İzmit’in sevilen Akmeşe türküsüne ve hikayesine, Paşasuyu’na değindi. Kurtuluş sayısında derginin içeriğinde İzmit’in Milli Mücadele dönemine de geniş yer ayrıldı.

KEMAL SUNAL’LI 3. SAYI ÇOK SEVİLDİ

Kemal Sunal’ın İzmit’te çekilen filmindeki pişmaniye sahnesini üçüncü sayının kapağına taşıyan İzmit Kafası yine dopdolu içerik hazırladı. Dünyaca ünlü İzmitli fotoğrafçı Faruk Ertunç’a, pişmaniyenin hikayesine, kabotajın İzmit’e etkisine, her gün binlerce kişinin önünden geçerken seyre daldığı TCG Gayret Müze Gemisi’nin deniz yolculuğuna, İzmit aşığı ünlü oyuncu Engin Benli’nin İzmit anılarına, İzmit’in burçlarına, ünlü bestekar Amir Ateş’e, İzmit türküsü Kur’a Kağıtları’nın yürek burkan hikayesine sayfalar ayrıldı.

İZ BIRAKAN ESERLER YAŞIYOR

Depremin işlendiği dördüncü sayıda ise unutulmaya yüz tutan mesleklerden kalaycılığın son temsilcilerine, Üçtepeler Tümülüsü’ne, kentin genç yazarlarından Mevlüt Soysal’ın kitabı Babamla Ben’e, tiyatro oyunlarıyla yaşayan adam Kadir Yüksel’e, İzmit’ten dünyaya yayılan eşsiz tat Sütlü Nuriye’ye, klasik tavlanın pabucunu dama atmaya başlayan modern tavlaya, ‘Dünürcüler’ türküsüne, Kocaeli Üniversitesi’nin 1 numaralı mezun öğrencisi Hüseyin Tunç Sökmener’e değinildi.

HİÇ DUYULMAMIŞ BİLGİLER

Çok özel konuları ve bilinmeyenleri araştırarak gün yüzüne çıkarmaya devam eden İzmit Kafası Dergisi beşinci sayısında Yeşilçam’ın ünlü ismi Tarık Akan’ın İzmit Lisesi’nde başlayan İzmitlilik serüvenine, bir süre önce yıkılan İzmit Cezaevi’nde yatan Yılmaz Güney ile başlayan dostluğuna ve ‘Maden’ filminin ilk gösteriminin İzmit C Tipi Yarı Açık Cezaevi’ndeki mahkumlara yapıldığına, Bozkır’ın Tezenesi Neşet Ertaş’a, ünlü müzik grubu Manga’ya, yolu İzmit’ten geçen ünlü şair Behçet Sefa Aysan’a, Kore gazisi Kamil Başer’in görevdeyken kendi kızı gibi sevmesine rağmen geride bırakmak zorunda kaldığı Koreli küçük kız Türkan’ı arayış hikayesine, Attila İlhan’a ve İzmit türküsü Üç Güzel Oturmuş Gergefin İşler’e değindi.

ATATÜRK SAYISI ÖZELDİ

6.sayı olarak yayınladığı Atatürk’e Saygı sayısında ise İzmit Kafası Dergisi sayfalarını; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İzmit sevgisi ve İzmit ziyaretlerine, Atatürk’ün naaşını İzmit’e deniz yoluyla getiren TCG Yavuz Zırhlısı’nın hikayesine, devrimci lider Atatürk’ün Milli Eğitim hamlelerine, öğretmenlere verdiği değere, edebiyat dünyamızda unutulmaz eserler bırakan öğretmen ve sendikacı Fakir Baykurt’a, İzmit Lisesi’nin efsane öğretmenlerinden, ünlü edebiyatçı Yusuf Ziya Ortaç’ın İzmit’te görev yaptığı dönemki öğrencilerinden Gültekin Ekin’e, dünyaca ünlü klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’nın kalbe değen yaşam öyküsüne ve İzmit’teki evi müze haline getirilmek üzere çalışma yürütülen Yeşilçam’ın pala bıyıklısı Hulusi Kentmen’e ayırdı.

TARİHTEN SANATA, SİNEMAYA

İzmit’in sinema tarihinin kapağa taşındığı 7.sayıda ise İzmit Halk Sineması’nın tarihimizdeki çok önemli yerine, kentin dokusunun sinemayla birlikte nasıl değiştiğine, dünden bugüne sinemalarına, yazıları nedeniyle katledilen ünlü gazeteci Uğur Mumcu’ya, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi’ne, 16 Ocak Basın Onur Günü’ne ve Atatürk’ün İzmit’te yaptığı ilk ve tek basın toplantısına, okurdan gelen ‘Yeni Yetme Türküsü’ hikayesine, Türkiye’nin robot adamı İzmitli radyocu Gökhan’a, İzmit türküsü ‘İki Çayır Arasında’ya, İzmit’in türkülerini arayan akademisyen Kenan Serhat İnce’ye uzandı.

İZMİT’TE KİMLER YAŞAMADI Kİ

Üsküdar Vapuru Faciası ve Leyla Atakan’ı kapağına taşıdığı sekizinci sayısında ise İzmit Kafası Dergisi herkesin bir solukta okuduğu satırlara ve önemli isimlere yer verdi. Leyla Atakan’ın yaşam öyküsünden siyasi gelişimine ve başkanlık dönemine, toplumla ilişkilerinden trafik kazasında yaşamını yitirdiği ana kadar geçen süreçte halk için yaptıklarına, kendisiyle birlikte yaşamını yitiren yol arkadaşları; Feridun Özbay, İsmail Kolaylı ve Abdurrahman Yüksel’e, Ezel dizisiyle ününe ün katan ‘Ramiz Dayı’ olarak milyonlarca insanın hafızasında yer eden İzmitli ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz’e, İzmit sokaklarında aşk acısı çeken ve dünyanın en çok okunan ikinci şiirini kaleme alan ünlü şair ve yazarımız Orhan Veli Kanık’a, bir dönem İzmit’in giyim kuşam modasına yön veren Kız Enstitüsü’ne, okur hikayesi ‘Ölümsüzlerin Şehri’ne değindi.

HEYECAN YARATAN KONULAR

İzmit Kafası Dergisi ilk yılının son sayısında ise yine çok özel bir içerikle okurlarının karşısına çıktı. ‘Leyla Hanım’ filmini kapak yapan sevilen dergide filmin ünlü oyuncuları; Özge Borak, Beyti Engin, Bekir Aksoy, Devrim Nas ve Anıl Taşezen, İzmit’in efsane başkanı Leyla Atakan’ı, canlandırdıkları karakterleri, İzmit’i ve İzmit’in sanat hayatını yorumladı. Milli Mücadele döneminde 19 Mayıs ve İzmit’in işlendiği sayıda ünlü tarihçi Sinan Meydan’ın 19 Mayıs Ruhu ve İzmit değerlendirmeleri yer aldı. ‘Vah Genç Kuzum’ türküsünün yer verildiği sayıda genç yaşına rağmen birçok imkansızı başaran devrimci sporcu Naim Süleymanoğlu’na Bir Yazar, Bir Kitap bölümünde İzmitli gazeteci Ergün Demir ve kitabı ‘El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları’na, vali yardımcılığından emekli olur olmaz İzmit’e yerleşerek sahaf açan ve kitaplar yazan Şükrü Çakır’a, ‘şiir’ denilince İzmit’in adını tüm Türkiye’ye kazıyan ünlü şair-yazar Ruşen Hakkı’ya özel sayfalar açıldı.