İzmit'in Yaşam Merkezinde iki bloğun temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinde 2 bloğun temeli atıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından müjdelenen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İzmit engelsiz yaşam merkezinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Ömer Türkçakal Bulvarı Vinsan Kampüsü içerisinde inşa edilen yapı tamamlandığında eğitim ve sosyal merkez olarak özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek.

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için zemin güçlendirme çalışmalarını tamamlayan ekipler 2 bloğun temel betonunu attı. 3. blokta ise ekipler temel kazısına devam ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi inşası için Jet Grout imalatları da sürüyor. Toplam 9.609 m2 alan üzerinde 6.176 m2 kapalı alan olarak projelendirilen merkez, özel gereksinimli bireylere uygun zemin kat olarak planlandı. Yapı içerisinde idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları yer alacak.