İzmit'in Yaşam Bahçesi'nde permakültür eğitimlerine devam
İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Yaşam Bahçesi Permakültür Ofisinde Perma Kültür Eğitimleri sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İzmit Kent Konseyi üyelerine Permakültür Eğitimi verdi.
Yaşam Bahçesi Perma Kültür Ofisinde gerçekleştirilen eğitim programına 25 kişi katıldı. İzmit Belediyesi olarak İklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını genele yayarak; vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarına Permakültürü de ekleyerek, kentsel bir ortamda gıda egemenliği ve biyolojik çeşitlilik hakkında farkındalık yaratırken yenilebilir ve şifalı bahçeler oluşturuyor.
TOHUM TOPLARI DOĞA İLE BULUŞTURULACAK
Eğitim programında doğal ekosistemin hayatta kalabilmesi için eğitmenlerle birlikte meşe, ceviz, kayısı, fındık, kuşburnu ve defne tohumlarından toplar oluşturularak, ata tohumlarının hayatta kalmasına yardımcı olmanın yanında sağlıklı gıdaya ulaşmak ile ilgili bilgiler sunuldu. Tohum topları önümüzdeki günlerde doğa ile buluşturulacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
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|12
|15
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|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
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|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
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|12
|10
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|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
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|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|12
|9
|19. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
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|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
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