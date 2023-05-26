İzmit'in sabah ikramları yüzleri güldürüyor

İzmit Belediyesi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda otobüs ve servis bekleyen vatandaşlara poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram etmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek için servis ve otobüs bekleyen vatandaşlara poğaça, meyve suyu ve sıcak çorba ikram ederek yüzleri güldürmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz gün Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde ikramlarda bulundu.

Vatandaşları unutmayan ve sabah erken saatlerde kahvaltı yapabilmeleri adına ikramlarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Koordinatörleri ve meclis üyeleri işlerine gidecek vatandaşlara kolaylıklar diledi. İkramlardan hoşnut kalan vatandaşlar da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.