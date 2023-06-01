İzmit'in park ve bahçelerinde yoğun mesai sürüyor
İzmit’teki tüm park ve yeşil alanlarda yaptığı çalışmalarla fark yaratan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte atölye çalışmaları hız kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde bulunan parklar, sosyal alanlar ve yeşil alanlarda büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ortaya koyduğu ürünlerle vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.
Yaz aylarına girilmesi ile birlikte park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yoğunlaştıran müdürlüğün atölyelerinde ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor.
Öz kaynaklarını kullanarak hem üreten hem de satın alma gereksinimi duymadan tasarruf da sağlayan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün atölyelerinde bank, piknik masası, kamelya, ahşap saksı, sehpa, salıncak, veranda, oturma alanı, fotoğraf çekilme alanı, hobit evi gibi onlarca farklı çeşit mobilya üretiliyor. Hızlı bir şekilde üretilen ürünler, yaz ayları boyunca kentin farklı bölgelerindeki parklara vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yerleştirilecek.
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|36
|62
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|56
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|36
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|36
|55
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|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
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|38
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|36
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|35
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|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
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|O
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|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
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|84
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|75
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|38
|71
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|38
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|60
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|38
|59
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|38
|45
|12. Chelsea
|38
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|41
|14. West Ham United
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|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
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|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
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|76
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|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
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|7. Osasuna
|37
|50
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