İzmit'in Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde ilk eğitim

İzmit Belediyesinin, otizmli bireylerin bilişsel ve fiziksel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde ilk eğitim sezonu başladıKOCAELİ (İGFA) - Haziran ayından resmi açılışı yapılan, Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan İzmit Belediyesi Otizm ve Spor Yaşam Evi, ilk eğitim dönemine başladı. Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde 6 aylık eğitim sezonu boyunca otizmli bireylere duyu bütünleme, özel eğitim ve sportif faaliyetler konusunda eğitim desteği verilecek.

İzmit Belediyesi, Otizm ve Spor Yaşam Evi’nden hizmet alacak bireylerin belirlenmesi aşamasında alanında uzman kişilerle birlikte hareket etti. Temmuz ayı boyunca izmitosev.izmit.bel.tr üzerinden gelen 223 özel gereksinimli çocuk ve ailesiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken şeffaf bir kabul süreci oluşturmak amacıyla Otizm Spor ve Yaşam Evi Kabul Komisyonu kuruldu.

Birden fazla paydaşla Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin hizmet kalitesini güçlendiren İzmit Belediyesi; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile iş birliği protokolü imzaladı. Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği’yle yapılan resmi yazışmalar doğrultusunda alanında uzman kişilerden oluşan komisyon kuruldu.

50 OTİZMLİ BİREY HİZMET ALMAYA BAŞLADI

Otizm Spor ve Yaşam Evi bünyesinde görev alan ergoterapist, özel eğitim öğretmeni, beden eğitimi öğretmenleri ve fizyoterapistten oluşan uzman kadro ile yapılan görüşmelerde özel gereksinimli bireyle ilgili ailelerden detaylı şekilde bilgi alınırken uzman meslek mensupları da kısa uygulamalarla bireyin Otizm Spor ve Yaşam Evi’ne uyum becerilerini gözlemledi. Yapılan değerlendirmeler sonucu 50 otizmli birey Otizm ve Spor Yaşam Evi’nden hizmet almaya başladı.

Alanında uzman kişilerin bulunduğu komisyon ayrıca, belirli periyotlarla gerçekleştireceği süreç değerlendirme toplantıları ile bireylerin gelişimini gözlemleyerek Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin otizm tanılı birey üzerindeki sosyal, fiziksel ve ruhsal etkilerini değerlendirecek.

BAŞVURU ALINMAYA DEVAM EDECEK

Otizm Spor ve Yaşam Evi, altı aylık periyotlarla yeni öğrencilerini kabul etmeye ve bu süreçte başvuruda bulunan ailelerle görüşmeler yapmaya devam edecek. Otizm Spor ve Yaşam Evi’nden duyu bütünleme, özel eğitim ve sportif faaliyetler konusunda eğitim desteği almaya başlayan aileler memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundular.