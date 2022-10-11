İzmit'in 'Orman Okulu'nda minikler kendi hikayelerini yazıyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü projesi kapsamında çocuklar doğayı doğada öğrenirken, çizdikleri resimlerle kendi hikâyelerini yazıyorlar.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında çocuklar doğayı doğada öğrenmeye devam ediyor.

Öğretmenleri aracılığıyla doğayla bir araya gelen çocukların tüm gelişim özellikleri destekleniyor. Ormanda geçirdikleri süre boyunca çocuklar doğayla ilgili bilgiler edinirken sordukları soruların cevapları ile keşfederek öğreniyorlar.

Sarmaşıkları, ışık ağaçlarını, birçok canlı türünün birbirileri ile olan ilişkilerini keşfeden çocuklar, doğada öğrendiklerini sınıf ortamına döndüklerinde çizdikleri resimlerle ortaya koyuyorlar. Çizdikleri resimlerle kendi hikâyelerini yazan çocuklar, doğa ile tanışmanın geri bildirimi olarak çevre bilincini nasıl özümsediklerini de ortaya koymuş oluyorlar.