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İzmit'in o caddesi öz kaynaklarıyla yenileniyor

YAŞAM 17.12.2023, 17:55
İzmit'in o caddesi öz kaynaklarıyla yenileniyor

İzmit Belediyesi bir sokağı daha modern görünüme kavuşturmak adına kolları sıvadı. Belediyenin kendi öz gücü ile yapacağı Akça Camii Caddesinin Ömerağa Mahallesi kısmında başlayan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Akça Camii Caddesini öz kaynaklarıyla yeniliyor

İzmit Belediyesi kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Rauf Orbay, Köseoğlu, Cebesoy, Mimar Sinan Sokak başta olmak üzere birçok bölgede üstyapı çalışmaları yaparak vatandaşların takdirini kazanan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, benzer bir çalışmayı da Akça Camii Caddesinin Ömerağa Mahallesi kısmında başlattı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sabah saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet’e İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve belediye yöneticileri eşlik etti.

“SIKINTILARA RAĞMEN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmalar başlamadan önce konu ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hafta sonu dahil olmak üzere çalışmalarımıza ekip arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kentin her bir köşesini, eskiyen her bir noktasını, sokağını ve caddesini estetik değerleri de göz önüne alarak yenilemeye çalışıyoruz. Tabi ki ekonomik koşullar ve Türkiye’nin genel sıkıntıları nedeniyle sorun yaşadığımız dönemler oluyor ama buna rağmen alternatif çözümler ürütmeye çalışıyoruz" dedi.

“İHALELERDE YOL ALMAKTA ZORLANIYORUZ”

Hem Türkiye’deki ekonomik koşullar hem de belediyemizin üzerine yapılan baskılar nedeniyle ihalelerde yol almakta zorlandıklarının altını çizen Başkan Hürriyet, "Ama biz kendi öz gücümüzü ortaya koyduk. ‘Kendi öz gücümüzle yapabilir miyiz?’ diye bir süredir çalışma yapıyorduk. Kendi ekibimizi bu konuda güçlendirdik. Malzeme ihalesi yaparak kendimiz yapmaya karar verdik. Esnaflarımız uzun süre mağdur olmasın ve hızlı bitirelim diye Akça Camii Caddesini ikiye böldük ve parça parça yapacağız. Akça Camii Caddesi’nin İzmit Ortaokulu’ndan Akça Camii’ne kadar olan kısmına bugün itibariyle kazmayı vuruyoruz. Yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Burayı da diğer sokaklarda olduğunu gibi kendi personelimizle estetik bir şekilde yenileyeceğiz. Burayı bitirdikten sonra eğer iklim şartları el verirse diğer yarısına da girmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

İhalelere giren olmuyor, o yüzden de müteahhit eliyle yapamıyoruz diyerek şikayet etmek yerine en azından bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Başkan Hürriyet, "B planı ile kendi öz gücümüzle yapabilmenin yollarını aradık. Ve bugün itibariyle başlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk aylık süre içerisinde arkadaşlarımızın özverisi ve gece gündüz çalışması ile burayı bitirmeyi umut ediyoruz. Tabi bir süre esnaf arkadaşlarımızdan ve burada yaşayan vatandaşlarımızdan anlayış ve hoşgörü bekliyoruz. Çünkü her yapım işinde mutlaka sıkıntı oluyor. Her yapım işinde mutlaka bir sürede olsa o caddenin kullanımı aksayabiliyor. Ama yapıldıktan sonra çok güzel oluyor. Umut ediyoruz ki burası bittiğinde güzel olacak ve halkımız memnun kalacak" dedi.

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