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İzmit'in kültürel mirası tanıtılıyor

YAŞAM 03.05.2023, 18:26
İzmit'in kültürel mirası tanıtılıyor

İzmit Belediyesi 7. Heritage İstanbul Fuarında İzmit’in kültürel mirasını tanıtıyorKOCAELİ (İGFA) -  İzmit Belediyesi, 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarına katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesinin fuar kapsamında kurduğu standın önünde açıklamalarda bulundu.

Başkan Hürriyet konuşmasında, İstanbul’da çok önemli bir organizasyonda katılımcı olarak bulunduklarını belirterek, İzmit Belediyesi olarak bu fuarda yerlerini aldıklarını söyledi. 

Dünya Miras Listesi yolunda kararlı adımlarla yürüdüklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Nikomedia Antik Kentini tanıtmaya devam ediyoruz. İzmit’in özellikle sanayinin gölgesinde kalmış saklı tarihini Sırt Çantam Dergisinin özel sayısıyla ve Kültür Rotası yayınlarıyla bütün halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Kentimizin tarihini dört bir tarafa yaymaya çalışıyoruz. Bu önemli organizasyonda yer almak bizim için kıymetli. Kayıp Şehir Nikomedia’nın tarihini geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Dünya Miras Listesine adımızı yazdırabilmek çok önemli. Özellikle Nikomedia kazılarının başlamasından sonra ve kurduğumuz Nikomedia Vakfımızın çalışmalarından sonra bu organizasyonda yer almak çalışmalarımızı ayrıca önemli hale getirdi. Tüm vatandaşlarımızı standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz” diye konuştu.

 “BU FUARDA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Öker Cömert ise , “İzmit Belediyesi olarak 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Standımızda Kayıp Başkent Nikomedia’nın saklı tarihini Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılara anlatmak istedik. Standımızda görülen rölyefler 138 parça Antik Nikomedia döneminden kalma. Kendi doğal renkleriyle katılımcıların çok fazla ilgisini çekiyor.

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