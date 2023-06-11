İzmit'in 'Kültür Rotası'na yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün tarihsel mirası yaşatmak adına her hafta sonu düzenlediği Kültür Rotası programı büyük ilgi görmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -‘Tarih Kenti’ olma yolunda ilerleyen İzmit’in geçmişten gelen mirasını gelecek nesillere aktarılması adına yoğun mesai harcayan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, her hafta sonu gerçekleşen Kültür Rotası ile programlarına devam ediyor.

İzmit’in tarihsel zenginlikleri koruma ve işlevlendirilmesini amaçlayan Kültür Rotası her gruptan ilgi görüyor.

Son olarak THY çalışanları ve Kocaeli Üniversitesi Akademisyenlerinin katıldığı ve tarih koridorunda gerçekleşen programda rehberler eşliğinde bilgiler aktarıldı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tarihsel mirası yaşatmak adına düzenlediği program düzenli olarak devam edecek.