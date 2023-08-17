İzmit'in Kısa Mola Merkezi yüzleri güldürüyor

İzmit Belediyesi'nin özel bireyler ve aileleri için Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde hizmete sunduğu Kısa Mola Merkezi, yüzleri güldürmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde hizmet veren Kısa Mola Merkezi hem özel bireylerin hem de ailelerin yüzlerinde tebessüm oluşturmayı sürdürüyor. Kısa Mola Merkezi’nden toplamda 60 özel gereksinimli çocuk faydalanıyor.

Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylerle eğitimler devam ediyor. Hafta içi her gün ortalama 10 çocuk ile ince ve kaba motor becerileri, el göz koordinasyonu aktiviteleri, okuma yazma becerileri, matematik becerileri, gelişimsel dil, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal hayata yönelik birçok çalışma özel eğitim öğretmenlerince sistemli ve programlı bir şekilde yürütülüyor.

Engelli bir yakını ya da çocuğu bulunan aileler, gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze emanet ederek işlerini halledebildikleri ve kendilerine vakit ayırma imkânı bulabildikleri için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ediyorlar. Vatandaşlar başvuru için; kisamola.izmit.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilir.