İzmit'in kahraman gazileri Anıtkabir'de

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit’te yaşayan gazileri ve yakınlarını 10 Kasım Atatürk’ü anma günü kapsamında Anıtkabir’e götürdü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü anma programları kapsamında İzmit’te yaşayan gazilerimiz ve yakınlarını Anıtkabir’e götürdü. Gerçekleştirilen program kapsamında Anıtkabir, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve Hamam önü ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen programda gaziler ve yakınları öğle yemeğinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin konuğu oldu. Gaziler ve yakınları gerçekleştirilen gezi programı dolayısıyla İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkürlerini iletti.