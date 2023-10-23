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İzmit'in İzleri Anı Evi'nde yaşatılacak

YAŞAM 23.10.2023, 11:19
İzmit'in İzleri Anı Evi'nde yaşatılacak

Cumhuriyetimizin ve İzmit Belediyesinin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında kent kimliğini ve kent kültürünü hatıralarıyla beraber yaşatacak İzmit’in İzleri Anı Evi 28 Ekim Cumartesi günü açılıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin ve belediyenin 100’üncü yılında kentimizin tarihi kimliğini sergileyecek olan İzmit’in İzleri Anı Evi’ni açmaya hazırlanıyor. Osmanlı Tarihi ve Cumhuriyet Tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmit’in kent kimliği ve kent kültürünü hatıralarıyla beraber yaşatacak olan İzmit’in İzleri Anı Evi Tarihi Kapanca Sokak’ta İzmitlilere kapılarını açacak.

Kentin tarihi kimliği, unutulmuş meslekleri, nostalji alanları, geçmişten günümüze belediyecilik faaliyetleri gibi İzmit’e dair pek çok izi yerinde deneyimleme fırsatı sunacak olan İzmit’in İzleri Anı Evi, 28 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da açılacak. Kentin turizm cazibesini bir adım daha öne çıkaracak olan İzmit’in İzleri Anı Evi’nin açılışına tüm halkımız davetli.

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