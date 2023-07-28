İzmit'in eğitim hamleleri yüzleri güldürüyor

İzmit Belediyesinin eğitim hamleleri öğrenci ve velilerin yüzünü gülümsetiyorKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kentte başlattığı eğitim seferberliği her alanda devam ediyor.

Kente kazandırılan birçok eğitim kurumunda liyakata ve fırsat eşitliğine dayalı eğitime devam eden İzmit Belediyesi, öğrenci ve ailelerinin yüzlerini gülümsetmeyi başarıyor

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi öğrenci ve ailelerine fırsat eşitliği sağlamaya devam ederken, Başkan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan ve göreve geldiği ilk günden bu yana her aşaması ile yakından ilgilendiği Çınar Çocuk Evi, verdiği mezun öğrencilerle kentin gurur kaynağı oldu.

İzmit Belediyesi, Çınar Akademi aracılığı ile eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin gelişimlerine katkı sunmak adına eğitim alanındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ÜCRETSİZ KALİTELİ EĞİTİM

Özel eğitim kurumlarının yüksek ücretleri nedeni ile sınava hazırlık aşamasından mahrum kalmak istemeyen başarılı öğrencilerin tercih ettiği İzmit Çınar Akademi, bünyesinde ücretsiz eğitim alacak öğrencileri sınav ile belirliyor.

Eğitim seferberliğini her alana yayan ve kentin bütün bileşenlerini bu seferberliğe dahil eden İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye ektiği çileklerin hasadı kız çocuklarının eğitimi için ayırdı.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYELERİ

Çocukların gelişimine katkı sunmak adına hayata geçirilen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri ile zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştıran, planlı hareket etme becerisi kazandıran, öngörüyü güçlendiren, çözüm üreten ve çocuk yönlü düşünme yeteneğini geliştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar atölyede hem sosyalleşiyor, hem de kendilerini geliştiriyor.

İzmit Belediyesi, sanayi ve hizmet sektörlerinin eleman ihtiyacına göre eğitim vererek, nitelikli iş gücü yetiştirecek olan Meslek Fabrikası projesi kapsamında Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile iş birliği protokolü imzalamaya hazırlanıyor. Projeyle, gelen iş taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verebilme ve sektörlerin istekleri doğrultusunda yetkin ve donanımlı kişiler yetiştirebilmek ve istihdamı arttırmak amaçlanıyor.