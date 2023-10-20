İzmit'in 'Çınar' ekibi emekçilerle buluşuyor

İzmit Çınar Ekibi her sabah erken saatlerde emekçilerle buluşmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Yeşilova Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere açma ve meyve suyu ikram etti

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, kentin farklı noktalarında emekçilerimize ikramlarda bulunmaya devam ediyor. Yeşilova Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen işçileri bu sabah İzmit Çınar Ekibi karşıladı. Ekip, içerisinde açma ve meyve suyu olan paketleri emekçilere ikram ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Vatandaş ise yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.