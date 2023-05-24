İzmit'in Çilek Köyü eğitime katkı sunacak

Üreten belediye vizyonuyla üretime ve üreticiye destek veren; atıl arazileri kullanıma açan İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde kurduğu Çilek Köy’de çilek hasadına devam ederken ürünlerden elde edilecek gelir ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi için kullanılacakKOCAELİ (İGFA) - Uzun yıllardır atıl bırakılan arazileri değerlendirmeye devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Çayırköy Mahallesi’nde bulunan 5 dönüm araziye yaklaşık 24 bin adet çilek fidesi ekerek Çilek Köy kurmuştu. Çeşitli ekim ve bakım tekniklerinin kullanıldığı Çilek Köy meyvelerini vermeye başladı.

İzmit Belediyesi; İzmit ilçe sınırları içinde başka bir örneği olmayan çilek bahçesinde farklı üretim tekniklerinin de kullanılmasıyla birlikte çilek üretimi yapmak isteyen çiftçilerin de teknik olarak bilgilendirilmesini sağlayacak. İyi tarım uygulamalarının kullanıldığı çilek bahçesinde 4 cins çilek cinsiyle üretim yapan İzmit belediyesi çilek hasadına bereketle başladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ KIZ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, çocuklara da toprağın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu uygulamalı şekilde bu bahçede anlatacak ve bahçe eğitim amacıyla kullanılacak. Çilek Köy’den elde edilecek gelir, ihtiyacı olan kız öğrencilere verilecek. Vatandaşların Çilek Köy’e ulaşabilmeleri ve bahçeden çilek satın alabilmeleri için İzmit’in belli yerlerinden belirlenecek günlerde servis kalkacaktır.