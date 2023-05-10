İzmit'in asfalt ekibi Topçular’da iş başında

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Topçular Mahallesi Özdil Sokak’taki zamanla tahrip olan yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirerek bölgeye konfor kattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ile birlikte kentin birçok noktasında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi.

Ekipler bu kapsamda son olarak Topçular Mahallesi Özdil Sokak’ta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özdil Sokak’taki 150 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda 210 ton asfalt kullanarak yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonrası bölge halkı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.