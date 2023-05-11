İzmit her atıkla malzeme desteği sağlıyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ambalaj atık toplama kampanyasına hız kesmeden devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Sıfır Atık uygulamalarının tüm kentte yayılması için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomik kazanç sağlanması amacıyla okulları proje ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

Başarı ile uyguladıkları ambalaj atık toplama kampanyasına hız kesmeden devam eden İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, toplanan ambalaj atıklarını yine okullara malzeme desteği olarak sunuyor.

5 OKULA 140 PAKET FOTOKOPİ KÂĞIDI

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ambalaj atık toplama sistemindeki başarıda okulların lokomotif görevi olduğunu vurgulayarak atıklarını İzmit Belediyesine teslim eden okulların hem ekonomiye hem de okul bütçesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ekipler, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine 30 paket A4 fotokopi kâğıdı teslim etti. Kampanya kapsamında son 2 haftada 5 okula 140 paket A4 fotokopi kâğıdı dağıtıldı.