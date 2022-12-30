İzmit Gülümse Kafe’de her bütçeye uygun 'yılbaşı'

İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de vatandaşlara unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatacak. İzmitlileri, uygun fiyata doyasıya eğlenecekleri yılbaşı etkinliğine davet eden Başkan Hürriyet, “Halkımız coşku dolu bir gece yaşayacak” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yeni yılı Gülümse Kafe’de İzmitliler ile karşılayacak. Yılbaşı organizasyonu 31 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe’de başlayacak.

300 TL olacak yılbaşı programı ile ilgili detaylı bilgi almak ve rezervasyon oluşturmak isteyen vatandaşlar 0532 683 19 63 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

GÜZEL BİR SÜRPRİZ HAZIRLADIK

Tüm vatandaşları İzmit Belediyesinin yılbaşı organizasyonuna davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sevgili İzmitliler. Bir yılı daha geride bırakıyoruz ve yepyeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılına girerken sizin için güzel bir sürpriz hazırladık. Kentimizde artık marka haline gelmiş ve halkımızın memnun olduğu Gülümse Kafe’de güzel bir yılbaşı akşamı organize ettik.

Organizasyonda çok güzel yiyeceklerimiz ve güzel müziklerimiz olacak. Prens Baha, Piyanistler Alper Keskin ve Murat Güneş ile halkımız yılbaşında coşku dolu bir gece yaşayacak. Yılbaşı eğlencemizle ilgili detay bilgilere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Herkese şimdiden hayırlı seneler. Yeni yıl yeniliklerle ve güzelliklerle gelsin inşallah” ifadelerini kullandı.