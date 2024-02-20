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İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor

YAŞAM 20.02.2024, 11:06
İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun bir çalışma yürütüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik yatırımlarından biri olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor.  Engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı merkez, adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen ‘engelsiz’ bir bina olarak inşa ediliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinin döşeme betonları döküldü. Tüm yapının +0.30 kotu ile +4.30 kotu arası kolon ve perdelerin betonu döküldü. Ahşap ve çelik çatı karkasına başlanılacak. B ve C blokta ahşap çatı imalatlarına devam ediliyor. B Bloğun tuğla duvar imalatları tamamlandı. C bloğun tuğla duvar imalatlarına devam ediliyor. D blokta ise ekipler ahşap çatı imalatları ve tuğla duvar imalatları tamamlandı. F ve H blokta ahşap çatı imalatları tamamlandı, tuğla duvar imalatları tamamlandı, alüminyum kenet çatı kaplama imalatlarına devam ediliyor. Yapının çevresinde altyapı ve çevre duvarı imalatlarına devam ediliyor.

PROJE TÜM ENGELLİ BİREYLERE UYGUN

Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9.609 metrekare alan üzerinde 6.176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş kapsamında 913 m2 olan bodrum katta sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5.264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü.

 

HER ŞEY ONLAR İÇİN

Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

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