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İzmit'e engel tanımayan yaşam merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ

YAŞAM 13.03.2024, 13:13
İzmit'e engel tanımayan yaşam merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Engelli bireyleri sosyal yaşamın içinde daha fazla tutarak onlara daha kaliteli bir yaşam sunmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki proje ve yatırımlarına devam ediyor. Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal hayata adapte edilmesi için kent genelinde Engelsiz Yaşam Merkezleri inşa eden Büyükşehir, İzmit’teki projede hummalı bir çalışma yürütüyor. Tüm engel grupları düşünülerek tamamen ‘engelsiz’ bir bina olarak inşa edilen yapı, engelli vatandaşların günlük yaşam becerilerini kazanacakları ve özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek.

İMALATLAR HIZ KAZANDI

“İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım” işinde A, E ve G blokta +4.30 kotu döşeme betonu ve parapet betonu dökülürken, B, C ve D blokta ahşap çatı imalatları devam ediyor. Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. Tüm bloklarda betonarme imalatları tamamlandı. H blok ve F blokta tuğla duvar imalatları ve ahşap çatı imalatları tamamlanırken, çatı kaplama imalatları ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Sarı avluda bulunan amfinin betonunu döken ekipler, çevre duvarı imalatlarında sona yaklaştı. B, C, D, F ve H blokta elektrik ve mekanik tesisat imalatlarının sürdüğü projede şu an A bloğun çelik çatı imalatları başladı.

ENGEL TANIMAYAN BİNA

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşları çok daha aktif bir şekilde topluma kazandırmayı hedefliyor. Bu bağlamda yapının zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, wc-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

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