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İzmit'e 2023'te de estetik geldi

YAŞAM 26.01.2024, 15:26
İzmit'e 2023'te de estetik geldi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent dört bir yanını yenileyerek ışıl ışıl yapmaya 2023 yılında da devam etti. Ekipler, kent estetiğini arttırırken İzmitlilere kaliteli ve konforlu yollar sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında yol bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü, kent merkezinden kırsal bölgelere birçok noktada yoğun olarak kullanılan sokakları estetik bir anlayışla yenilemeye devam etti. Işıl ışıl olan sokak ve caddeler vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

41 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında da kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara konforlu yollar sunmaya devam etti. Ekipler yıl boyunca toplam 41 bin 300 ton asfalt, 28 bin 600 metrekare parke, 8 bin 200 metre bordür, 6 bin 400 metrekare beton yol, 1 bin 300 metrekare beton kaldırım, 776 metre merdiven, 1 bin 950 metreküp taş duvar, 332 metre parapet, 10 bin 270 metre yol açımı, 85 bin 80 ton malzeme serimi, 201 bin 500 metre tesviye çalışması ve 8 adet hasarlı bina yıkımı gerçekleştirdi.

SERDARLILARIN ASFALT HASRETİ BİTTİ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 400 metre uzunluk ve 6 metre genişliğindeki Serdar Mahallesi Yazıcıoğlu Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. 600 ton asfalt kullanılan çalışmalarla mahalle halkının 20 yıldan fazladır bekledikleri asfalt hasreti sona erdi.

AYNI ANDA 4 SOKAK YENİLENDİ

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki 4 sokakta aynı anda üst yapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Hoca Aziz Bey, Şenol, Önyılmaz ve Dalgıç Sokak’ta eş zamanlı ilerleyen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak konforlu ve güvenli yollar bölge halkının kullanımına sunuldu.

YIKIM İŞLEMLERİNİN BİTTİĞİ PAŞA’YA SOSYAL ALAN GELİYOR

İzmit Belediyesi, yarım asırdır kangren haline gelen Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki kamulaştırma sorununu çözdükten sonra binaların yıkımını 2023 yılında tamamladı. 12 binanın yıkım işlemlerini tamamlayan İzmit Belediyesi, Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Aralıksız süren çalışmalar neticesinde bölgeye çok daha konforlu ve estetik bir sosyal alan sunulacak.

ÇINAR ÇOCUK EVLERİ’NİN YENİLERİ YAPILIYOR

Çocukların okul öncesi alacağı eğitime önem veren İzmit Belediyesi, Yeşilova ve Tüysüzler mahallelerinde eğitim veren Çınar Çocuk Evleri’ne yenilerini eklemek için çalışmalarına 2023 yılında devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ve Tepeköy mahallelerinde yapımına devam edilen Çınar Çocuk Evleri, çocukların doğayla iç içe olacağı şekilde tasarlandı. Yenimahalle’de yapılacak Çınar Çocuk Evi’nin ise projesi tamamlanırken yapı ruhsatı alındı.

YENİ CUMA PARKI KONFOR VE ESTETİĞE KAVUŞTU

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ‘Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi’ kapsamında bölgeyi, İzmitlilerin nefes alacağı modern ve kullanışlı sosyal alan haline getirdi. Yeni Cuma Parkı; engelli kullanım alanları, meydan, kafeterya alanı, küptaş döşeme kaplaması, giriş çıkış bağlantıları ve bitkilendirme ile İzmitlilerin vakit geçirmekten keyif alacağı estetik bir mekan haline geldi.

YENİ CUMA’DAKİ TUVALETLER ARTIK ÜCRETSİZ 

Yeni Cuma Parkı’ndaki düzenleme çalışmalarının sona ermesinin ardından yenilenen tuvaletler ücretsiz oldu. Başkan Hürriyet’in vaatlerinden biri olan ücretsiz tuvaletler halkın hizmetine sunuldu. Vatandaşların taleplerinden biri olan ücretsiz tuvaletler, İzmit Belediyesi personeli tarafından hizmet veriyor.

MİMAR SİNAN SOKAK IŞIL IŞIL OLDU

İzmit Belediyesi kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarına 2023 yılında da devam etti.  Daha önce Rauf Orbay, Köseoğlu ve Cebesoy Sokak başta olmak üzere kent merkezindeki birçok işlek sokakta üst yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, benzer bir çalışmayı Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta yaptı. Ekipler, 120 metre uzunluğunda deforme olan kaldırımları sökerek yerine bin 300 metrekare mineral parke çalışması gerçekleştirdi. Dekoratif aydınlatma direkleri de monte edildikten sonra cadde ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

AKÇA CAMİ CADDESİ SADECE 14 GÜNDE TAMAMLANDI

İzmit Belediyesi yıllardır el değmeyen İzmit’in merkezindeki Akça Camii Caddesi’nde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen üst yapı ve aydınlatma çalışmaları sadece 14 günde tamamlanarak cadde modern bir hale dönüştürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge esnafı Başkan Hürriyet’e kısa sürede tamamlanan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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