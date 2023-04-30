İzmit depremzedeler için Konteyner Yaşam Alanı kuruyor

Depremin ilk gününden bu yana bölgede yardım çalışmaları yürüten İzmit Belediyesi, Adıyaman’da Çadır Yaşam Alanı’ndan sonra 10 dönüm üzerine Konteyner Yaşam Alanı kuruyorKOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat tarihinde meydana gelip Kahramanmaraş dahil 11 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren bütün imkanları ile bölgede seferber olan İzmit Belediyesi ekipleri, depremzedelerin barınma sorununa da çözüm bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da kıl çadırlardan kurulan Çadır Yaşam Alanları’nın depremzedeler için yetersiz kalıp barınma sorunun hala devam etmesi üzerine İzmit Belediyesi ekipleri 10 dönümlük arazi üzerine Konteyner Yaşam Alanları kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

KURULUM İŞLEMLERİ BAŞLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çabaları sonucunda bölgeye ulaşan 120 adet konteynerin, gerekli alt yapı sorunlarının tamamlanmasının ardından kurulum işlemleri başladı. Konteyner Yaşam Alanı projesinin başında İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve teknik ekipler bulunuyor. Depremzede aileler, Konteyner Yaşam Alanı için Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.