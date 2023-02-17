İzmit depremin yaralarını sarmak için dört koldan seferber

Deprem felaketleri ardından “Sizi en iyi biz anlarız” diyerek harekete geçen İzmit Belediyesi, gerek deprem bölgesinde gerekse ilimize gelen depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından hemen harekete geçerek bölgeye arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

Depremin ilk günü yola çıkan İZBAK ekibi, Hatay Kırıkhan’a giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan ilk ekip oldu. Arama kurtarmanın ardından özellikle köylerde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret eden İZBAK, dün itibariyle İzmit’e döndü.

İzmit Belediyesi, depremlerin hemen ardından başlattığı yardım kampanyasında Kardeş Eller Mağazası, Down Cafe ve Yunus Emre Kültür Merkezi başta olmak üzere 20 farklı noktada yardım malzemelerini toplayarak deprem bölgesine gönderdi. İzmit Belediyesi, toplam 69 araç ile deprem bölgesine yardımları ulaştırdı.

DEFNE’DE SICAK YEMEK HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Yardım kampanyasında çoğunluğu öğrenci olmak üzere her gün ortalama 500 kişi ile birlikte toplam bin 260 paletin üzerinde gıda, giyim, hijyen, bebek malzemesi, teknik ekipman, su, soba ve odun gibi bağış malzemesi toplanarak depremden etkilenen illere gönderildi. Deprem bölgesinde Aşevini kuran İzmit Belediyesi, 11 kişiyle günlük ortalama 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Sıcak yemek dağıtımı her gün Hatay Defne Harbiye Mahallesi Hidropark Tesislerinde devam ediyor.

İzmit Belediyesi, deprem bölgesinden gelen 3-6 yaş arasındaki çocuklara Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde de ücretsiz eğitim verecek. Deprem bölgesinden geçici ya da kalıcı olarak İzmit’e gelip üniversiteye hazırlanan öğrenciler de Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki İzmit Belediyesi Çınar Akademi’den ücretsiz yararlanabilecek.

İzmit Belediyesi, ailelerin ve çocuklarının bu dönemi en az hasarla atlatmaları için psikolojik destek veriyor. Depremin oluşturduğu zorluklar ve stres ile baş etmekte zorlanan çocuklar ve yetişkinlere Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Aile Rehberlik Merkezi’ndeki psikologlar tarafından psikolojik destek veriliyor. Afet bölgesinden ilimize gelen çocuklar İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi Çocuk Oyun Alanında da oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları bölgedeki vatandaşların soğuk kış günlerinde en çok ihtiyaçları olan çadır üretimini gerçekleştiriyor. İzmit Meslek Edindirme Kurslarındaki kadınlar da, deprem bölgesindeki vatandaşlar için uyku tulumu üretmeye başladı.