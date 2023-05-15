İzmit dayanışma ve üretim ağını güçlendirdi

İzmit Belediyesi El Emeği Satış Stantları kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta yer almasını önemseyen İzmit Belediyesinin El Emeği Satış Stantları kış aylarında verilen aranın adından 41 AVM’de yeniden vatandaşlarla buluştu.

Kendi imkânları ile üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkânı sunan İzmit Belediyesi kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri arasında yer alan El Emeği Satış Stantları 41 AVM’de kış aylarında verilen aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluştu.

Her Çarşamba günü 10.00-20.00 saatleri arasında 41 Burda AVM’de kurulacak olan; doğa dostu kadın el emeği ürünlerinin yer alacağı stantlarda İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK’ in girişimci kadınları stant açıyor.