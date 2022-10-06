İzmit Çınar Kadın Kooperatifi’nin son durağı Antalya oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kente kazandırdığı İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katıldıKOCAELİ (İGFA) - Üretime ve üreticiye her platformda desteğini hissettiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, ülkenin farklı bölgelerinden davet almaya devam ediyor. Kooperatif son olarak, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katıldı.

Farklı şehirlerden gelen 75 kişilik grupla birlikte festivalde yer alan İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’ni kooperatif içerisinde yer alan iki ortak temsil etti.

İki ortak, açılan stantta el emeği ürünlerini sergileme ve satış yapma imkanı buldu.

Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşılan stantta, ortakların gelir elde edilmesine katkı sağlandı.