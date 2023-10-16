İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel 8-15 yaş çocuklarımızın katılacağı online İzmit Çınar Atık Yarışması başladı.KOCAELİ (İGFA)- Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle İzmit Belediyesinin etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kent genelinde eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması başladı. 13 Ekim’de başlayıp 8-15 yaş arasında bulunan tüm öğrencilerin katılabileceği çevre ve İzmit ile ilgili soruların yer aldığı online İzmit Çınar Atık Yarışması 29 Ekim tarihinde son bulacak.

ÖDÜLLER KASIM AYI İÇERİSİNDE TAKDİM EDİLECEK

Tüm android ve ios tabanlı mobil cihazlardan ücretsiz indirilebilen İzmit Çınar Atık mobil uygulaması ve izmitcinaratik.com web sitesi üzerinden yapılacak olan bilgi yarışmasında 25 adet sorunun cevaplanması için 5 dakika süre veriliyor.

Yarışmada çevre koruma, çevre kirliliği, iklim değişikliği, enerji, İzmit başlıklı soruların yarışmacılar tarafından cevaplanması isteniyor. Yarışmada dereceye girenlere Kasım ayı içerisinde çeşitli ödüller takdim edilecek. Yarışmaya, 8-15 yaş aralığında bulunan herkes ücretsiz katılım sağlayabilir.