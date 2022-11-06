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İzmit Çınar Akademi'ye resmi açılış

YAŞAM 06.11.2022, 09:27
İzmit Çınar Akademi'ye resmi açılış

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan İzmit Çınar Akademi’nin açılış töreni Dışişleri eski Bakanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile SHP Genel eski Başkanı ve Dışişleri eski Bakanı Murat Karayalçın’ın katılımıyla gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz kurs merkezi İzmit Çınar Akademi’nin açılış töreni gerçekleşti.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:71 adresinde 11. sınıf, 12. Sınıf ve mezun gruplara ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ve lise destek eğitim kursunda uzman eğitmen kadrosuyla eğitim veren İzmit Çınar Akademi’nin açılışına yoğun katılım oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açılışta yaptığı konuşmada, "Biz çalışma arkadaşlarımız ile birlikte daha önce pek el atılmamış birçok önemli alanda projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimciler Merkezi’nden, Alzheimer Merkezine, Yaşam Destek Evi’nden, Otizm Yaşam Merkezi’ne, sosyal tesislerimize kadar pek çok açılış gerçekleştirdik. Bu arada hiçbir siyasi ayrım yapmadan hiçbir kurumu ayırt etmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına, gençlerimize kadar yaşamın her alanına dokunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bu kısıtlı imkanlara, ekonominin kötü gidişatına rağmen vatandaşlarımızın yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin de kurum kabul sınavı ile seçildiği Çınar Akademi’de toplam 123 öğrenci eğitim ve öğretim görmeye başladığını ifade eden Başkan Kaplan Hürriyet, "Öğrencilerimizin başarılarını destekleyebilmek adına da bütün kitap dağıtımlarını ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitim kadromuz ile evlatlarımıza eksikliklerini tamamlamasından ve onları bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki İzmit Çınar Akademi’de eğitim gören öğrenciler bizim attığımız adımı daha da ileriye götürecekler. Vatana ve millete hayırlı evlatlar olacaklar. Buraya emek veren arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

Programda konuşan Dışişleri eski Bakanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ise, bu 20 yıllık dönemin en büyük yıkımının eğitimde yapıldığına dikkati çekti. "Ekonomik programı, dış politikayı düzeltirsin. Eğitim ile kaç nesil kayboldu?" diye soran Çetin, "15-24 yaş arası 200 bin kişi var ne okulda ne işte. Bunun yapacağı kötülük hiçbir şeye benzemez. Ben Cumhuriyet’in okullarında okudum. Ben bir tek kuruş harcamadan bu ülkenin okullarında okudum. Türkiye bugün gerekli kalitesi olmayan dünyada üniversite mezunu en fazla olan ülkelerden biri. Önemli olan bilime dayalı laik eğitim. Bilimle laik eğitimin olmadığı sürece sadece okul bitirmenin bir anlamı yok. Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi bu. Kadınlar ele aldığı işin daima en iyisini yaparlar. Cumhuriyet’in en büyük güvencesi de gençler ve kadınlardır. Bu güzel eğitim yuvasını kutluyorum” dedi.

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