İzmit Çınar Akademi kabul sınavı yapacak

Eğitimde fırsat eşitliği sunarak gençleri geleceğe hazırlayan Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2024 Eğitim Öğretim yılı için kurum kabul sınavı yapacak.KOCAELİ (İGFA) - Üniversiteye hazırlanan gençler 9 Şubat 2024 tarihine kadar https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu adresinden başvuru yapabilecek

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı çerçevesinde gençleri üniversite sınavına hazırlıyor. Birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitesine yerleştiren Çınar Akademi, 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı için kurum kabul sınavı gerçekleştirecek. Uzman eğitim kadrosu ile ücretsiz kaynak kitap desteğinin sağlandığı Çınar Akademi, yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

SINAVLAR 10-11 ŞUBAT’TA

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında 11 ve 12. Sınıf olacak öğrenciler, 9 Şubat 2024 tarihine kadar https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu adresinden başvurularını yapabilecek. Toplam 4 oturumdan oluşacak olan sınav 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde Çınar Akademi’de gerçekleşecek.