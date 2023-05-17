İzmit Çilek Köy'ün hasat ürünleri raflarda

Kocaeli İzmit'te Çilek Köy’de hasat edilen çilekler Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe’de yerini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye vizyonuyla üretime, üreticiye destek veren; atıl arazileri kullanıma açan İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde kurduğu Çilek Köy’de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe’de vatandaşlarla buluşturuyor

Hatırlanacağı gibi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle yıllarca atıl bırakılan belediyeye ait araziler değerlendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ekim ayında Çayırköy Mahallesi’nde 5 dönüm araziye yaklaşık 24 bin adet çilek fidesi ekilerek Çilek Köy kurulmuştu.

Kendi arazilerinde ürettiği ürünleri vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi, Çilek Köy’de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe’de vatandaşlarla buluşmaya başladı.