İzmit Çarşısı ailesi hızla genişliyor

Doğaya ve insana dost, üretim yapan üreticilerle, tüketicileri buluşturan İzmit Belediyesinin İzmit Çarşısı’na ilgi her geçen gün daha da artarken, toplam üretici sayısı da 200’ü bulduKOCAELİ (İGFA) - Yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Büyük ilgi gören İzmit Belediyesinin İzmit Çarşısı üreticilere, esnafa ve kadın girişimcilere sanal satış imkanı sunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformları dükkan açma ve listeleme ücreti alırken, İzmit Çarşısı’nda ise dükkan açmak ve ürün listelemek ücretsiz.

İzmit Belediyesinin bu projedeki iş birlikçisi Good4Trust, satışlardan yalnızca %7 işletim için katkı payı alıyor. Üstelik adil üretim yapmaya çalışan üreticiler, Good4Trust konseyi tarafından değerlendirmenin sonucunda %7’lik katkı payını %3’e kadar düşürebiliyor. Dolayısıyla üreticiler, üretim süreçlerini iyileştirdikçe, hem doğaya daha az zarar veriyor, hem de daha fazla kazanıyor.