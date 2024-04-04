Son Dakika
İzmit can dostlarının da yanında
YAŞAM 04.04.2024, 16:29
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün olduğu gibi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde de sokaktaki dostlarımızı unutmadıKOCAELİ (İGFA) - Hayvan dostu İzmit Belediyesi, her gün olduğu gibi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde sokaktaki dostlarımızı unutmadı. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki hayvanları besleme programına 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde de devam etti.
Hayvansever vatandaşların da yardımı ile kentin dört bir yanında mama dağıtan ekiplerin çalışmaları devam edecek. Hayvansever vatandaşlar da böyle bir günde sokaktaki dostlarımızı unutmadığı için Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|30
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|68
|2. Liverpool
|29
|67
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Bournemouth
|30
|41
|12. Chelsea
|28
|40
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü