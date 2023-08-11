İzmit bu yıl da kırtasiye desteği verecek
Kocaeli'de İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilere vereceği kırtasiye malzemesi desteği için başvuruları almaya başlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.
14-25 Ağustos tarihleri arasında www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerinden başvuru alacak olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, alınan başvuruları sosyal hizmet uzmanlarınca sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmeye tabii tutacak. Uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere de kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.
İzmit Belediyesi 4-8 Eylül tarihleri Dost Eller Mağazası aracılığıyla uygun bulunan ailelerin öğrencilerine Sırt Çantası- Kurşun Kalem- Kırmızı Kalem-Uçlu Kalem- Uç- Kalemtıraş- Silgi-Cetvel Seti- Çizgili Defter- Kareli Defter- Resim Defteri- Pastel Boya- Kuru Boya- Kalem Kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye desteği verilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0