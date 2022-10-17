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İzmit Belediyesporlu izciler Jota Joti etkinliğine katıldı

YAŞAM 17.10.2022, 13:26
İzmit Belediyesporlu izciler Jota Joti etkinliğine katıldı

İzmit Belediyespor İzci Kulübü, 14-16 Ekim tarihleri arasında uluslararası olarak yapılan Jota Joti izci toplantısına katıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor İzci Kulübü, tüm dünya izcilerinin katıldığı çok amaçlı izcilik faaliyeti olan Jota Joti ile diğer ülkelerdeki izcilerin yaptıkları faaliyetlerden haberdar oldular.

Anadolu Radyo Amatörler Derneği Kocaeli Şubesinin teknik desteğiyle Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşen etkinliğe, İzmit Belediyespor, Gölcük Belediyespor ve Saraybahçe Gençlik Spor Kulübü izcileri katıldı.

İzciler, amatör radyolar ve internet aracılığıyla diğer ülkelerdeki izcilerle iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulundular.

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