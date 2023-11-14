İzmit Belediyespor’lu Genç İzciler Sarısu'da

İzmit Belediyespor’lu Genç İzciler Cumhuriyetin 100’üncü yılında Sarısu’da buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Kulübü İzcileri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla “Türkiye İzcileri Atasının İzinde” temalı hafta sonu kamp programı gerçekleştirdi

İzmit Belediyespor Kulübü İzcileri, İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampında Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle kamp etkinliği yaptı. ‘Türkiye İzcileri Atasının İzinde’ temasıyla yapılan kamp programına İzci Lideri Muzaffer Gündüz’ün önderliğinde 24 genç izci katıldı.

GENÇLERE CUMHURİYETİN KAZANIMLARI ANLATILDI

Program kapsamında gençlere arazide izcilik eğitimleri verildi. Ayrıca gerçekleştirilen bayrak töreninde Cumhuriyetin kazanımları gençlere anlatıldı. Arazi programında orman temizliği yapıldı. İzciler akşam yakılan kamp ateşinde ise eğlenerek günün yorgunluğunu attılar. Kampı ziyaret eden İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya genç izcilere desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.