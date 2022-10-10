İzmit Belediyesi’nden Rotary iş birliği

Sosyal projeleri ile kente dokunmaya devam eden İzmit Belediyesi, İzmit Rotary Kulübü ile iş birliği noktasında projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik örnekleri sergilemeye devam eden İzmit Belediyesi, ilgili kurumlar ile iş birliklerine devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kaynakların işlevsel şekilde kullanması, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve yereldeki iş birliklerini arttırmak amacıyla İzmit Rotary Kulübü ev sahipliğinde bir sunum gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’nin sunumu ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur’un katılımıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü projeleri İzmit Rotary Kulübü üyeleriyle paylaşıldı. Projeleri beğenen İzmit Rotary Kulübü, güçlü destek ağları ve iş birlikleri oluşturarak İzmit’e faydalı işler yapmak konusunda İzmit Belediyesi’yle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

‘Dayanışma ile güçlü İzmit’ sloganı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, İzmit Rotary Kulübü üyelerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletip ev sahipliği için teşekkürlerini sundu.