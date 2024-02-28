İzmit Belediyesinden permakültür eğitimleri

İklim değişikliği konusunda bilgilendirme eğitimlerine devam İzmit Belediyesi, 28 Haziran Ortaokulu öğretmenlerine Yaşam Bahçesi’nde Permakültür Eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesinde bulunan Permakültür Ofisinde 28 Haziran Ortaokulu öğretmenleri için Permakültür Eğitimi düzenlendi. Eğitime İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz katıldı.

ÇOCUK ÖDÜL MARKET ŞUBESİ AÇILACAK

İzmit Belediyesi, iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını genele yayarak; vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarına Permakültürü de ekleyerek eğitimler veriyor. Eğitime katılan 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Serkan Yazar ve öğretmenler eğitimin çok verimli olduğunu ifade ederek İzmit Belediyesine teşekkür etti. Ayrıca eğitim sonunda okulun bahçesinde Çocuk Ödül Market projesinin hayata geçirilmesine karar verildi.