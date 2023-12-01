İzmit Belediyesi şoförlerin gününü kutladı

İzmit Belediyesi, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü sebebiyle Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ederek günlerini kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Koordinatörü Nurullah Özer, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü sebebiyle Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Kemal Kaya’yı ziyaret etti.

Başkan Kemal Kaya nezdinde tüm şoförlerin günü kutlayan Nurullah Özer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını iletti. Başkan Kaya, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.