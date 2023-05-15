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İzmit Belediyesi, şehit annelerini unutmadı
YAŞAM 15.05.2023, 13:58
İzmit Belediyesi, 14 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yöneticileri, 14 Mayıs Anneler Günü’nde şehit annelerini de unutmadı.
Koordinatör Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Şehit Piyade Çavuş Hüseyin Güldal’ın annesi Münevver Güldal’ı Yalakdere Mahallesi’ndeki evinde; Şehit Deniz Binbaşı Deniz Akdeniz’in annesi Ayşen Akdeniz’i Yüzbaşılar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.
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