İzmit Belediyesi öğrencilerin yüzlerini güldürüyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’na merhaba diyen Alikahya İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına eğitim öğretime katkılarını sürdüren İzmit Belediyesi, öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sırt çantaları ve kırtasiye malzemelerini bu sefer Alikahya İlkokulunda anaokulu öğrencilerine hediye etti.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim sezonuyla öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl da yüzlerce öğrencinin eğitimlerine destek olmak, zorlu ekonomi koşullarında öğrencilere destek olmak için okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtarak öğrencilerin yüzlerini gülümsetiyor.